Германский ЦБ улучшил прогноз динамики ВВП страны на 2023г, ожидает снижения на 0,3%

Бундесбанк улучшил прогноз динамики ВВП Германии на текущий год, но ухудшил прогнозы на два следующих, говорится в пресс-релизе ЦБ.
По мнению регулятора, в 2023 году экономика ФРГ сократится на 0,3%, а не на ожидавшиеся в декабре минувшего года 0,5%. Между тем в 2024 году теперь прогнозируется рост на 1,2%, а не на 1,7%, в 2025 году - на 1,3%, а не 1,4%.
"Германская экономика по-прежнему борется с последствиями высокой инфляции, - отметил глава Бундесбанка Йоахим Нагель. - В результате снижается покупательная способность граждан".
В первом квартале 2023 года ВВП Германии снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Снижение было зафиксировано по итогам второго квартала подряд (в октябре-декабре ВВП уменьшился на 0,5%), что означает техническую рецессию в крупнейшей экономике Европы.
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