Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8598 RUR   0.0204 GBR   2.1727 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

Макроэкономика 16.06.2023 23:36

Германский ЦБ улучшил прогноз динамики ВВП страны на 2023г, ожидает снижения на 0,3%

Бундесбанк улучшил прогноз динамики ВВП Германии на текущий год, но ухудшил прогнозы на два следующих, говорится в пресс-релизе ЦБ.

По мнению регулятора, в 2023 году экономика ФРГ сократится на 0,3%, а не на ожидавшиеся в декабре минувшего года 0,5%. Между тем в 2024 году теперь прогнозируется рост на 1,2%, а не на 1,7%, в 2025 году - на 1,3%, а не 1,4%.

"Германская экономика по-прежнему борется с последствиями высокой инфляции, - отметил глава Бундесбанка Йоахим Нагель. - В результате снижается покупательная способность граждан".

В первом квартале 2023 года ВВП Германии снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Снижение было зафиксировано по итогам второго квартала подряд (в октябре-декабре ВВП уменьшился на 0,5%), что означает техническую рецессию в крупнейшей экономике Европы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСБАНК, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Немедленный отказ от российского газа может стоить ФРГ 180 млрд евро потерянного ВВП Глава Бундесбанка Йенс Вайдман покинет свой пост в конце года Германия продлила действие контракта главы Бундесбанка Вайдмана еще на 8 лет Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии на 2012-2013 гг.

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az