Саакашвили заявил о намерении вернуться и в грузинскую, и в украинскую политику

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил намерение вернуться в грузинскую политику и параллельно участвовать в политической жизни Украины.

"Несмотря на состояние здоровья, я намерен активно подключиться к грузинской политике и параллельно участвовать в политической жизни Украины", - написал в соцсетях Саакашвили, отбывающий тюремное наказание.

Кроме этого, он сообщил, что намерен участвовать во всех судебных процессах, проходящих против него в Грузии.

При этом ранее Саакашвили не раз заявлял, что не будет участвовать в политической жизни Грузии.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая прошлого года Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед", где он находится до сегодняшнего дня.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в свой адрес сфальсифицированными.