МЧС направит около 7,8 млн манатов на пошив униформы и закупку мягкого инвентаря

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана привлекло две компании к выполнению работ по закупке одежды и мягкого инвентаря для личного и офицерского состава.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, общая стоимость двух контрактов составляет 7 млн 755,243 тыс. манатов.

ООО «Chelebi Tekstil və Techizat» как победитель первого тендера, обязуется снабдить личный состав МЧС комплектами одежды в степных условиях и мягким инвентарем. Стоимость контракта составляет 2 млн 965,635 тыс. манатов.

Выигравшее второй тендер - ООО «Albayrak-22» - в рамках контракта снабдит младший и высший офицерский состав МЧС комплектами повседневной одежды, а также различными видами предметов и одежды для личного состава. Сумма контракта – 4 млн 789,608 тыс. манатов.

Х.Насирзаде