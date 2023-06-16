SOCAR и «Газпром» обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер провели в пятницу рабочую встречу в Санкт-Петербурге.
Встреча состоялась на «полях» Петербургского международного экономического форума-2023, сообщает Газпром.
«Наджаф и Миллер обсудили актуальные вопросы взаимодействия между SOCAR и Газпромом», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
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