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ТЭК 16.06.2023 16:57

SOCAR и «Газпром» обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер провели в пятницу рабочую встречу в Санкт-Петербурге.

Встреча состоялась на «полях» Петербургского международного экономического форума-2023, сообщает Газпром.

«Наджаф и Миллер обсудили актуальные вопросы взаимодействия между SOCAR и Газпромом», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГАЗПРОМ, SOCAR, ПЕРЕГОВОРЫ


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