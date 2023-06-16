SOCAR и «Газпром» обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер провели в пятницу рабочую встречу в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась на «полях» Петербургского международного экономического форума-2023, сообщает Газпром. «Наджаф и Миллер обсудили актуальные вопросы взаимодействия между SOCAR и Газпромом», - подчеркивается в информации. Р.Ахмедов

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