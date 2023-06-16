Столтенберг заверил, что не добивается продления срока его полномочий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что не добивается продления срока его пребывания на этом посту.

"По вопросу о продлении мне нечего сказать. Я не добиваюсь продления срока пребывания на посту генсека", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.