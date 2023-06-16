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Дальнее зарубежье 16.06.2023 17:02

Столтенберг заверил, что не добивается продления срока его полномочий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что не добивается продления срока его пребывания на этом посту.

"По вопросу о продлении мне нечего сказать. Я не добиваюсь продления срока пребывания на посту генсека", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

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Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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