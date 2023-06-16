В НАТО обсудили угрозы в ядерной сфере - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу сообщил, что Группа альянса по ядерному планированию обсудила угрозы в ядерной сфере и адаптацию к ним.
"Группа НАТО по ядерному планированию встретилась, что обсудить аспекты ситуации в сфере ядерной безопасности и нынешнюю адаптацию ядерного сдерживания, которое проводит НАТО", - сказал генсек на пресс-конференции.
Среди факторов, которые влияют на эту адаптацию, Столтенберг упомянул, в том числе, Россию, КНДР, Китай и Иран.
Гасанов приказал военным быть готовыми к пресечению любых провокаций
МИД Азербайджана считает абсурдным заявление Пашиняна о причинах инцидента на ППП «Лачин» 15 июня
Алиев посетил посольство Италии, оставил запись в траурной книге в память о Берлускони
Страны ЕС в январе-апреле нарастили на 12,7% г/г импорт газа из Азербайджана, направив на эти цели 2,7 млрд евро
SOCAR и «Газпром» обсудили актуальные вопросы взаимодействия
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае сократилось почти на 10%
МВД Азербайджана в январе-мае изъяло наркотических средств на $92,68 млн
Борис Джонсон будет работать в газете Daily Mail
Армения совершила военную провокацию на суверенной территории Азербайджана - Генпрокуратура Азербайджана
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС