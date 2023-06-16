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Дальнее зарубежье 16.06.2023 17:04

В НАТО обсудили угрозы в ядерной сфере - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу сообщил, что Группа альянса по ядерному планированию обсудила угрозы в ядерной сфере и адаптацию к ним.

"Группа НАТО по ядерному планированию встретилась, что обсудить аспекты ситуации в сфере ядерной безопасности и нынешнюю адаптацию ядерного сдерживания, которое проводит НАТО", - сказал генсек на пресс-конференции.

Среди факторов, которые влияют на эту адаптацию, Столтенберг упомянул, в том числе, Россию, КНДР, Китай и Иран.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, АТОМ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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