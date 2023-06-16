Страны ЕС в январе-апреле нарастили на 12,7% г/г импорт газа из Азербайджана, направив на эти цели 2,7 млрд евро

Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария – в январе-апреле 2023 года увеличили импорт газа из Азербайджана на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 161,183 тыс. тераджоулей (или 3,039 млн тонн).
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статистическом управлении Европейского союза (Евростат), стоимость газа, импортированного из Азербайджана в страны ЕС за отчетный период, составляет 2,702 млрд евро (спад на 26,9% г/г).
В апреле страны Евросоюза на 9% нарастили импорт газа из Азербайджана год к году, до 42,225 тыс. ТДж, направив на эти цели 488,241 млн евро (спад в 2,3 раза г/г).
Как сообщалось ранее, по данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана природного газа на 15,599 млрд евро (рост за год в 4 раза).
В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.
Р.Керимов
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