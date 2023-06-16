МВД Азербайджана в январе-мае изъяло наркотических средств на $92,68 млн

Сотрудниками министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана в январе-мае 2023 года изъято из незаконного оборота 3 т 765,317 кг наркотиков и психотропных веществ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пятницу в Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

По ее данным, стоимость конфискованных наркотиков оценивается в 157,555 млн манатов ($92,68 млн).

Р.Керимов