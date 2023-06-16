Блинкен объявил об очередной гумпомощи Украине на $205 млн

США выделили Украине очередной пакет гуманитарной помощи в размере $205 млн, заявил в пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен.

"США предоставляет народу Украины дополнительную гуманитарную помощь на $205 млн", - говорится в заявлении Блинкена.

Отмечается, что эта помощь "обеспечит жителям Украины продовольствие, чистую питьевую воду, а также она направлена на предоставление услуг по защите, образования, средств к существованию, юридической помощи, доступных убежищ, услуг в сфере здравоохранения".

В документе уточняется, что с февраля 2022 года США предоставили украинцам гумпомощь в размере более $2,1 млрд. В 2023 году объем такой помощи Киеву превысил $605 млн.