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Дальнее зарубежье 16.06.2023 19:15

Блинкен объявил об очередной гумпомощи Украине на $205 млн

США выделили Украине очередной пакет гуманитарной помощи в размере $205 млн, заявил в пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен.

"США предоставляет народу Украины дополнительную гуманитарную помощь на $205 млн", - говорится в заявлении Блинкена.

Отмечается, что эта помощь "обеспечит жителям Украины продовольствие, чистую питьевую воду, а также она направлена на предоставление услуг по защите, образования, средств к существованию, юридической помощи, доступных убежищ, услуг в сфере здравоохранения".

В документе уточняется, что с февраля 2022 года США предоставили украинцам гумпомощь в размере более $2,1 млрд. В 2023 году объем такой помощи Киеву превысил $605 млн.

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Тэги: США, УКРАИНА, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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