Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8598 RUR   0.0204 GBR   2.1727 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

Дальнее зарубежье 16.06.2023 20:15

США имеют хорошие военные связи со Швецией и призывают Турцию одобрить присоединение этой страны к НАТО

В Вашингтоне выступают за одобрение Турцией присоединения Швеции к НАТО, заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.

"Я призвал нового министра обороны Турции Яшара Гюлера пойти навстречу в том, что касается приема Швеции в НАТО", - сказал он, отметив, что пока контакты с новым турецким коллегой были крайне ограниченными по времени, и поэтому о каких-либо перспективах со стороны Анкары говорить пока преждевременно.

При этом Остин отметил, что сотрудничество США со Швецией в оборонной сфере продолжает развиваться.

"Мы неоднократно проводили тренировки со шведами. Я впечатлен их военными возможностями, тем, как они действуют на море и в небе. Они достаточно вкладывают в развитие их вооруженных сил, и их присутствие в НАТО улучшило бы этот союз", - подчеркнул глава оборонного ведомства США.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление страны в альянс. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Затем власти Турции заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о ее вступлении в альянс были заморожены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, МИНОБОРОНЫ, ШВЕЦИЯ, НАТО


Похожие новости


Глава Пентагона обвинил Пекин в нежелании совершенствовать механизмы предотвращения конфликтов между двумя странами Пентагон пытается организовать встречу министров обороны США и Китая Баку и Вашингтон обсудили подготовку военных пилотов Начальник Генштаба ВС Азербайджана о представитель Европейского командования США обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность Глава Минобороны Армении и посол США обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны Министр обороны США посетит Эстонию Шеф Пентагона призвал к наращиванию поставок Украине средств ПВО Министры обороны США и Украины обсудили вопросы поставок Киеву артиллерии и средств ПВО Глава Пентагона подтвердил приверженность США укреплению оборонного потенциала Грузии Министр обороны Китая отказался беседовать с американским коллегой после сбитого США китайского аэростат - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az