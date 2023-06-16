США имеют хорошие военные связи со Швецией и призывают Турцию одобрить присоединение этой страны к НАТО

В Вашингтоне выступают за одобрение Турцией присоединения Швеции к НАТО, заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.
"Я призвал нового министра обороны Турции Яшара Гюлера пойти навстречу в том, что касается приема Швеции в НАТО", - сказал он, отметив, что пока контакты с новым турецким коллегой были крайне ограниченными по времени, и поэтому о каких-либо перспективах со стороны Анкары говорить пока преждевременно.
При этом Остин отметил, что сотрудничество США со Швецией в оборонной сфере продолжает развиваться.
"Мы неоднократно проводили тренировки со шведами. Я впечатлен их военными возможностями, тем, как они действуют на море и в небе. Они достаточно вкладывают в развитие их вооруженных сил, и их присутствие в НАТО улучшило бы этот союз", - подчеркнул глава оборонного ведомства США.
Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление страны в альянс. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.
Затем власти Турции заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о ее вступлении в альянс были заморожены.
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