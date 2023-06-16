Путин: Российские нефтегазовые компании приобретают активы за рубежом, развивают переработку, отрасль чувствует себя нормально

Российская нефтегазовая отрасль в хорошем состоянии и имеет перспективы развития, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2023.
"Происходит постепенная замена одних рынков на другие рынки, и никакой катастрофы мы здесь не видим. Это заставляет наши компании действовать более энергично, искать новую логистику, искать новых партнеров, и они находят. Это заставляет наши компании действовать более профессионально - не просто довести товар до порта и продать его. Ну, мне не хочется говорить обо всех инструментах, но приобретают активы за рубежом наши компании, перерабатывают нефть в нефтепродукты. В целом нефтегазовый рынок России находится в хорошем состоянии, имеет блестящие перспективы развития", - сказал он.
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