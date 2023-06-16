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СНГ 16.06.2023 19:30

Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к возможности применения тактического ядерного оружия.

В ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума модератор поинтересовался у Путина, как тот относится к идее о возможности применения тактического ядерного оружия как фактора ядерного сдерживания.

"Отрицательно", - отреагировал Путин.

Он напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в случае угрозы ее территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию государства.

"Ядерное оружие создается, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости, а во-вторых, сам факт рассуждений на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия", - пояснил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ТЯО, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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