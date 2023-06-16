Цены на нефть уверенно растут

Цены на нефть эталонных марок повышаются вечером в пятницу.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $76,16 за баррель, что на $0,49 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,6 (0,85%) и составляет $71,22 за баррель.

Аналитики Zaner указывают на улучшение глобальной макроэкономической конъюнктуры, которое должно положительно отразиться на оценке перспектив глобального спроса на энергоносители.

"Судя по всему, улучшение условий спроса частично объясняется экономическим оптимизмом, связанным с резким ростом котировок акций и ставок фрахта супертанкеров (признак роста спроса на перевозки)", - говорится в сообщении компании.