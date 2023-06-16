Бельгия поставит Украине снятые с вооружения, но отремонтированные БТР

Совет министров Бельгии одобрил в пятницу поставку Украине бронетранспортеров для перемещения личного состава, сообщила министр обороны Людивин Дедондер.
"Поддержка Украины - это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на максимально возможное удовлетворение потребностей на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует такой логике", - сказала глава оборонного ведомства, чьи слова приводит телеканал RTBF.
Речь идет о гусеничных бронетранспортерах M113, которые будут поставлены сразу, как только их отремонтирует бельгийская промышленность, уточняет канал. Государство закупит для украинских вооруженных сил и оплатит ремонт бронемашин, которые были сняты с вооружения бельгийской армии более десяти лет назад.
RTBF также отмечает, что на прошлой неделе правительство дало свое согласие на закупку и поставку снарядов калибра 105 мм на 32 млн евро. Утвержденный в пятницу пакет обойдется в сумму до 11 млн евро.
Министр Дедондер напомнила, что военная помощь, поставляемая Украине Бельгией, осуществляется в рамках координации между государствами, входящими в контактную группу по обороне Украины, и отвечает на конкретные запросы Киева.
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