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Дальнее зарубежье 16.06.2023 20:59

Бельгия поставит Украине снятые с вооружения, но отремонтированные БТР

Совет министров Бельгии одобрил в пятницу поставку Украине бронетранспортеров для перемещения личного состава, сообщила министр обороны Людивин Дедондер.

"Поддержка Украины - это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на максимально возможное удовлетворение потребностей на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует такой логике", - сказала глава оборонного ведомства, чьи слова приводит телеканал RTBF.

Речь идет о гусеничных бронетранспортерах M113, которые будут поставлены сразу, как только их отремонтирует бельгийская промышленность, уточняет канал. Государство закупит для украинских вооруженных сил и оплатит ремонт бронемашин, которые были сняты с вооружения бельгийской армии более десяти лет назад.

RTBF также отмечает, что на прошлой неделе правительство дало свое согласие на закупку и поставку снарядов калибра 105 мм на 32 млн евро. Утвержденный в пятницу пакет обойдется в сумму до 11 млн евро.

Министр Дедондер напомнила, что военная помощь, поставляемая Украине Бельгией, осуществляется в рамках координации между государствами, входящими в контактную группу по обороне Украины, и отвечает на конкретные запросы Киева.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, БТР, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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