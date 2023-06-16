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ТЭК 16.06.2023 22:34

Роснефть и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума обсудил с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хоулян перспективы реализации совместных добычных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере.

"Одним из ключевых направлений сотрудничества "Роснефти" и CNPC являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год", - говорится в сообщении российской компании.

"При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах", - подчеркивает НК.

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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, CNPC, НАЦВАЛЮТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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