Роснефть и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума обсудил с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хоулян перспективы реализации совместных добычных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере.
"Одним из ключевых направлений сотрудничества "Роснефти" и CNPC являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год", - говорится в сообщении российской компании.
"При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах", - подчеркивает НК.
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