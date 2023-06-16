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Дальнее зарубежье 16.06.2023 23:35

ВСУ продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех

Украинские войска продолжают как продвижение, так и оборону, им удалось достигнуть частичного успеха, несмотря на превосходство россиян в авиации и артиллерии, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага", - написала она в Телеграм-канале.

"Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактических успех. Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сейчас до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск", - подчеркнула она.

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Тэги: МАЛЯР, ФРОНТ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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