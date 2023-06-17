Визит Блинкена в Пекин вряд ли ускорит «оттепель» в отношениях США с Китаем, которую предрекал Байден - СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен отбывает в Пекин с визитом, который откладывался с февраля из-за инцидента с китайским аэростатом, обнаруженным над американской территорией.

Как ранее сообщил американский госдепартамент, ожидается, что Блинкен в Пекине 18-19 июня проведет переговоры с китайскими официальными лицами и "обсудит важность поддержания открытых линий коммуникаций для ответственного управления отношениями между США и КНР".

Газета Politico пишет, что "администрация описывает поездку Блинкена как часть долгосрочных усилий по снижению градуса враждебности, которая фактически заморозила дипломатический диалог на высоком уровне почти на пять месяцев".

По сообщению издания, во время своего визита американский госсекретарь планирует обсудить напряженность вокруг Тайваня, судьбу задержанных в Китае граждан США и позицию Пекина по украинскому конфликту.

Газета ссылается на высокопоставленного представителя госдепа США, который заявил, что Блинкен будет использовать свои встречи в Пекине, "чтобы избавить Китай от некоторых неправильных представлений о том, что мы пытаемся делать".

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон "также четко заявляет о своих намерениях, когда дело доходит до отстаивания наших интересов и попыток продвигать наши ценности".

"Мы подходим к этому визиту с позиции силы и уверенности", - сказал чиновник.

Помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк заявлял, что не следует ждать "какого-либо прорыва или трансформация в том, как мы взаимодействуем друг с другом, наши отношения сейчас не на том уровне".

Кроме того, по данным Politico, "администрация надеется, что эта поездка станет, по крайней мере, первым шагом на пути к возможной встрече президента Джо Байдена и (председателя КНР - ИФ) Си Цзиньпина". Она могла бы состояться "на полях" саммита АТЭС в Сан-Франциско в ноябре текущего года.

Китай также демонстрирует жесткую позицию по критически важным для него вопросам.

Так, глава китайского МИД Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее на этой неделе заявил, что "отношения Китая и США столкнулись с новыми трудностями и вызовами", а также отметил недопустимость вмешательства США во внутренние дела КНР.

"Цинь Ган прояснил решительную позицию Китая по ключевым вопросам, таким, как тайваньский вопрос, и отметил, что США должны уважать ее и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая", - сообщил китайский МИД.

Успешный диалог с Китаем требует, чтобы США "отказались от иллюзии иметь дело с Китаем с позиции силы", заявил в пятницу журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

Байден на пресс-конференции по итогам майского саммита G7 в Хиросиме заявил, что в американо-китайских отношениях "в ближайшее время начнется оттепель".

Однако, отмечает Politico, судя по разногласиям сторон, "оттепель в отношениях, предсказанная Байденом, может наступить не так быстро".