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Внешняя политика 17.06.2023 12:00

Баку и Гавана обсудили вопросы сотрудничества на многосторонних платформах

Состоялся визит делегации во главе с замминистра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым на Кубу, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Во время визита Ф.Рзаев провел в Гаване встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррилья, заместителем министра иностранных дел Анаянси Родригесом Камехо и первым заместителем министра внешней торговли и инвестиций Аной Тереситой Гонсалес Фрага.

В ходе обсуждений были затронуты вопросы сотрудничества на многосторонних платформах, в том числе в рамках ООН, Движения неприсоединения и Группы 77, а также возможности партнерства между двумя странами в области содействия международному развитию, говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КУБА, МИД, ВИЗИТ


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