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Внешняя политика 17.06.2023 12:17

Алиев выразил уверенность в дальнейшем укреплении и расширении связей между Азербайджаном и Великобританией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Королю Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - дня рождения Короля Чарльза III, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Мы придаем особое значение развитию связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Уверен, что дружеские отношения, установившиеся между нашими странами, наше многоплановое сотрудничество и впредь будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов", - подчеркнул Алиев в послании.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСЛАНИЕ, АЛИЕВ


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