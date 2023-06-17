Алиев выразил уверенность в дальнейшем укреплении и расширении связей между Азербайджаном и Великобританией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Королю Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - дня рождения Короля Чарльза III, сообщает сайт главы азербайджанского государства. "Мы придаем особое значение развитию связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Уверен, что дружеские отношения, установившиеся между нашими странами, наше многоплановое сотрудничество и впредь будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов", - подчеркнул Алиев в послании. В.Алиев

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