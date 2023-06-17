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ТЭК 17.06.2023 12:45

Углеродная нейтральность недостижима при существующих "зеленых" технологиях - Сечин

Углеродная нейтральность недостижима в мировом масштабе с учетом текущего пула "зеленых" технологий, так как многие из них все еще находятся на стадии опытных разработок, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского экономического форума.

В то же время он отметил, что нефтегазовые технологии в настоящее время находятся на пике своего развития. "По технико-экономической эффективности им нет равных, а по физическим показателям - плотности энергии и теплоте сгорания - их могут превзойти только неосвоенные пока водород и термоядерный синтез", - пояснил Сечин.

По его словам, ошибочность отказа от нефти и газа признают даже те нефтегазовые компании, которые ранее сделали ставку на ускоренный энергопереход, а сейчас переносят ранее объявленные цели на более поздний срок. Так, например, BP в феврале этого года признала, что мир нуждается в нефти и газе сильнее, чем компания ожидала ранее. До 2030 года она дополнительно инвестирует в традиционную разработку $8 млрд, напомнил Сечин.

На этой неделе Shell также пересмотрела стратегические ориентиры с акцентом на долгосрочную стабильность и поддержание добычи, обеспечивающей акционерам более высокую доходность по сравнению с "зелеными" проектами. "Eni объявила об увеличении инвестиций на 4-летнем горизонте на 15%, за счет разведки и добычи нефти и газа. Exxon - то же самое", - сказал Сечин.

"На сегодняшний день совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые "альтернативные" технологии. Таким образом, на нынешнем этапе "зеленого" перехода приоритетным направлением должен стать сам нефтегазовый сектор", - заявил он.

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Тэги: МИР, НЕФТЕГАЗ, ТЕХНОЛОГИИ, МНЕНИЕ


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