Странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений из-за различий в структуре экономики и динамике добычи, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
"Так, ближневосточные страны ОПЕК наращивают добычу и диверсифицируют свои экономики, развивая ненефтяной сектор, в то время как африканские страны ОПЕК устойчиво снижают добычу, утрачивая вес на мировом рынке нефти", - сказал Сечин на энергетической панели ПМЭФ.
По его словам, "ряд стран ОПЕК+ поставляет на экспорт до 90% добываемой нефти, в то же время Россия поставляет на рынок около 50%, что ставит нашу страну в менее выгодное положение при действующем механизме оценки влияния и доступа к ключевым рынкам сбыта". "В этой связи представляется целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков", - заявил Сечин.
"Даже несмотря на рекордную обеспеченность Ближнего Востока запасами нефти (у Саудовской Аравии и ОАЭ кратность запасов составляет около 70 лет, у Кувейта и Ирака - около 100 лет), перед человечеством уже в ближайшие годы остро встанет проблема дефицита мощностей добычи, и страны ОПЕК уже не смогут удовлетворить растущий спрос", - полагает глава "Роснефти".
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