Нефтяная отрасль находится под более сильным давлением в связи с перенастройкой налоговой системы, чем газовая, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы", - сказал он на энергетической панели ПМЭФ-2023.

"К этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку", - подчеркнул Сечин.