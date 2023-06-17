Нефтяная отрасль находится под более сильным давлением в связи с перенастройкой налоговой системы, чем газовая, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
"Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы", - сказал он на энергетической панели ПМЭФ-2023.
"К этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку", - подчеркнул Сечин.
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