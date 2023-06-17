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ТЭК 17.06.2023 13:46

Сечин назвал некорректным тезис о падении нефтегазовых доходов бюджета: "выпадение" только по газу

Нефтяная отрасль находится под более сильным давлением в связи с перенастройкой налоговой системы, чем газовая, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы", - сказал он на энергетической панели ПМЭФ-2023.

"К этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку", - подчеркнул Сечин.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕГАЗ, ДОХОДЫ, ВЫПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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