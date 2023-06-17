ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле утром в субботу позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.

" 17 июня с 10:45 подразделения Азербайджанской Армии в Кядабейском, Кяльбаджарском и Лачинском районах подвергаются интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях (на границе Азербайджана и Армении - ИФ)", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны сообщили, что Азербайджанская Армия принимает адекватные ответные меры на всех упомянутых направлениях.

Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджанской Армии, добавили в министерстве.

В.Алиев