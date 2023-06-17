Баку полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахе этнических армян - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана заявил, что Баку полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахском регионе этнических армян в свои политические, правовые и социально-экономические рамки.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Конституция и законодательство Азербайджана, наряду с международными документами, участниками которых мы являемся, обеспечивают прочную основу для достижения этой цели", - отмечается в сообщении.

В.Алиев