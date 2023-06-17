Алиев и Минниханов открыли в Азербайджане сервисный центр, созданный при участии «КАМАЗ»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Раис Татарстана Рустам Минниханов открыли в субботу сервисный центр "Auto Leasing Azerbaijan", созданный при участии ПАО "КАМАЗ" и Гянджинского автомобильного завода, сообщает сайт главы Татарстана.

Сервисный центр создан в промпарке в Джабраиле (Восточно-Зангезурский экономический район).

Центр рассчитан на ремонт любой сложности. Зона обслуживания состоит из 12 постов. Имеется агрегатный участок и участок для ремонта двигателей. Сервисную мощность предлагается задействовать не только для обслуживания техники "КАМАЗ", но и других брендов.

На церемонии открытия Алиев отметил, что центр весьма востребован, так как в регионе ведутся масштабные строительные работы, в которых задействованы сотни единиц техники.

Минниханов в свою очередь поблагодарил Алиева за личное внимание к проекту.

В.Алиев