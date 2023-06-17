Минниханов ознакомился с работами, проводимыми в Зангилане

Находящийся с визитом в Азербайджане Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работами, проводимыми в городе Зангилан (Восточно-Зангезурский экономический район), сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Минниханову была предоставлена информация о строительстве Конгресс-центра в городе Зангилан. Затем Раис Татарстана ознакомился с ходом строительства Зангиланской мечети.

Было отмечено, что Зангиланская мечеть строится Фондом Гейдара Алиева при поддержке ООО "Паша Холдинг".

"На протяжении тридцатилетней оккупации Арменией наших земель наши исторические, религиозные и культурные памятники как в Зангиланском районе, так и на других наших территориях подверглись вандализму, были разрушены и осквернены. В период оккупации мечеть в Зангилане также использовалась как хлев. После освобождения района от оккупации расположенные здесь исторические и архитектурные памятники также были освобождены от армянского плена", - подчеркивается в сообщении.

Было сообщено, что восстановительные работы продолжаются беспрерывно.

В.Алиев