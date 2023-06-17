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Внешняя политика 17.06.2023 14:30

Баку призвал Францию не создавать препятствий нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что высказывания пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Леандр от 16 июня искажает реальность и свидетельствует о предвзятом отношении Франции к текущей ситуации в регионе, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

"Мы хотели бы напомнить французской стороне, что Азербайджан в соответствии с международными нормами и правилами обеспечил регулируемое, свободное и безопасное передвижение сотен армянских жителей в обоих направлениях от пункта пропуска через государственную границу в Лачыне. Несмотря на эти усилия, 15 июня в результате обстрела пограничного пункта со стороны Армении был ранен наш пограничник", - сказал Гаджизаде.

В заявлении подчеркивается, что Азербайджан полон решимости обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе, нормализовать отношения с Арменией на основе уважения международно-правовых принципов, таких как территориальная целостность и суверенитет.

"Принимая во внимание вышеизложенное, призываем французскую сторону впредь не создавать условий для попыток воспрепятствовать процессу проявлением такой позиции", - отмечается в сообщении МИД.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, АРМЕНИЯ, МИД


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