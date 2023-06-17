Алиев отметил большие перспективы, открывающиеся по промышленной кооперации между Азербайджаном и Татарстаном

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Раисом Татарстана Рустам Миннихановым, сообщает сайт главы Татарстана.

Минниханов выразил признательность Алиеву за участие в открытии центра "Auto Leasing Azerbaijan", отметив, что по итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот превысил $125 млн, рост на уровне 78%, а . взаимная торговля за первые три месяца этого года показала рост на 16% и составила $20,5 млн.

В свою очередь Алиев отметил большие перспективы, открывающиеся по промышленной кооперации, заявив, что отношения между Баку и Казанью - весомый вклад в дело укрепления союзнических отношений между Россией и Азербайджаном, говорится в сообщении.

В ходе беседы, в которой также принял участие генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, обсуждались варианты расширения сотрудничества с предприятиями в части кооперации.

В.Алиев