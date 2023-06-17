Avto Lizinq Azərbaycan уже вложило свыше 9,4 млн манатов в создание сервисного центра в Джабраиле

Совместное российско-азербайджанское предприятие "Avto Lizinq Azərbaycan" уже вложило свыше 9,4 млн манатов в создание сервисного центра в Джабраильском районе Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Раис Татарстана Рустам Минниханов приняли в субботу участие в открытие центра, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Avto Lizinq Azərbaycan создано с участием ПАО "КАМАЗ" и Гянджинского автомобильного завода.

"Инвестиции в проект оцениваются в 10,2 млн манатов, из которых уже вложено свыше 9,4 млн манатов", - отмечается в информации.

Общая площадь сервисного центра составляет 3 га. Он будет выполнять роль хаба для техобслуживания грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Центр способен обслуживать до 1,5 тыс. автомобилей и техники в год.

А.Азизов