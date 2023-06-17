Avto Lizinq Azərbaycan уже вложило свыше 9,4 млн манатов в создание сервисного центра в Джабраиле

Совместное российско-азербайджанское предприятие "Avto Lizinq Azərbaycan" уже вложило свыше 9,4 млн манатов в создание сервисного центра в Джабраильском районе Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Раис Татарстана Рустам Минниханов приняли в субботу участие в открытие центра, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Avto Lizinq Azərbaycan создано с участием ПАО "КАМАЗ" и Гянджинского автомобильного завода.
"Инвестиции в проект оцениваются в 10,2 млн манатов, из которых уже вложено свыше 9,4 млн манатов", - отмечается в информации.
Общая площадь сервисного центра составляет 3 га. Он будет выполнять роль хаба для техобслуживания грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Центр способен обслуживать до 1,5 тыс. автомобилей и техники в год.
А.Азизов
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