НС ГНФАР одобрил поправки в бюджете фонда на 2023г

Наблюдательный совет (НС) Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на заседании в субботу принял ряд решений, касающихся бюджетов фонда за 2022-2023гг.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров, НС, который возглавляет премьер-министр Али Асадов, принял решение представить президенту Азербайджана отчет о деятельности ГНФАР в 2022 году, годовой и аудированный финансовый отчет за 2022 год, а также проект поправок в бюджете ГНФАР на 2023 год.

Как сообщалось ранее, согласно обновленным прогнозам, доходы ГНФАР на 2023 год теперь оцениваются в 16 млрд 337,5 млн манатов (+81,7% от утвержденного прогноза), расходы - 11 млрд 812,9 млн манатов (+4%).

Профицит бюджета ГНФАР на 2023 год прогнозируется на уровне 4 млрд 524,6 млн манатов.

Пересмотренные на 2023 год доходы ГНФАР рассчитаны из средней цены на нефть в $60 за баррель (первоначальный прогноз - $50 за баррель).

Р.Ахмедов