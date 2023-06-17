В Кремле назвали неправдой сообщения об отказе Путина от телефонных разговоров с Макроном и Шольцем

В Кремле опровергли информацию о том, что президент России Владимир Путин отказывается от телефонных разговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В ходе общения в субботу с пресс-секретарем главы российского государства Дмитрием Песковым журналисты попросили прокомментировать информацию о том, что Шольц и Макрон хотят поговорить с Путиным по телефону, но их с ним не соединяют.
"Нет, это неправда", - сказал Песков.
При этом он заметил, что "пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было".
Песков также напомнил, что Путин накануне подтвердил открытость для общения с иностранными коллегами. "И Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения", - заметил он.
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