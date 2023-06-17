Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8598 RUR   0.0204 GBR   2.1727 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

Регион 17.06.2023 16:10

В Кремле назвали неправдой сообщения об отказе Путина от телефонных разговоров с Макроном и Шольцем

В Кремле опровергли информацию о том, что президент России Владимир Путин отказывается от телефонных разговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В ходе общения в субботу с пресс-секретарем главы российского государства Дмитрием Песковым журналисты попросили прокомментировать информацию о том, что Шольц и Макрон хотят поговорить с Путиным по телефону, но их с ним не соединяют.

"Нет, это неправда", - сказал Песков.

При этом он заметил, что "пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было".

Песков также напомнил, что Путин накануне подтвердил открытость для общения с иностранными коллегами. "И Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения", - заметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, КРЕМЛЬ


Похожие новости


Франция активный участник де-факто конфликта на Украине и не может претендовать на роль модератора по мирным инициативам - Песков Франция косвенно вовлечена в конфликт на стороне Украины, трудно представить ее посреднические усилия - Песков Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту МИД РФ выразил протест из-за высказываний главы МИД Франции о покушении в ЦАР Макрон объявил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг ЗАЭС Первые поставки российских удобрений через Европу в Африку пройдут на следующей неделе - Макрон В графике Путина пока нет телефонного разговора с Макроном - Песков Разговора Путина и Макрона пока не планируется - Песков Путин подверг критике заявления Макрона о встрече лидеров Азербайджана и Армении в Праге Посольство Франции в РФ информирует о новых условиях получения россиянами краткосрочных виз

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az