Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Тегеран, встретится с президентом Ирана

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд в субботу начал визит в Тегеран, передает "Аль-Арабийя".
У саудовского министра иностранных дел запланированы встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Также министр, как ожидается, изучит ситуацию с повторным открытием посольства Саудовской Аравии в Тегеране и консульства в Мешхеде.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией значительно осложнились в 2016 году, после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова, критиковавшего саудовскую монархию. После этого в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном.
Однако в этом году Иран и Саудовская Аравия при посредничестве КНР договорились восстановить дипломатические отношения.
Ранее в июне возобновило работу посольство Ирана в Эр-Рияде, вновь началось оказание консульских услуг в Джидде. Страны договорились возобновить авиасообщение и выдачу виз. Также вновь заработали экономические соглашения, заключенные Эр-Риядом и Тегераном более 20 лет назад.
В начале июня глава ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил о планах создать вместе с Саудовской Аравией, Пакистаном и другими странами региона коалицию для обеспечения морской безопасности.
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