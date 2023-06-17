Армяне вновь подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций Азербайджанской Армии на условной границе с Арменией.

"17 июня с 14:30 до 14:55 подразделения Вооруженных сил Армении вновь обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении Кяльбаджарского и Лачынского районов", - говорится в сообщении ведомства.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные меры реагирования.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований в Азербайджане, где временно дислоцированы российские миротворцы, в гражданской одежде пытались установить перед позициями ВС Азербайджана, расположенными в направлении Агдамского района, долговременные фортификационные сооружения, .

"В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В.Алиев