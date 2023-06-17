В Азербайджане за сутки выявлен 1 случай заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 человекf, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 890, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее также был зарегистрирован 1 случай.
За 24 часа от COVID-19 никто не умер.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 281 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 598 человек (+2 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 11 человек.
За сутки медики провели 915 тестов на коронавирус против 243 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 636 тыс. 539 тестов на COVID-19.
В.Алиев
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