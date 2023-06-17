Более 15 человек погибли от авиаудара в суданской столице Хартум

Не менее 17 человек, в том числе пять детей, стали жертвами авиаудара на юге суданской столицы Хартум, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на Минздрав Судана.
Пока ни одна из сторон конфликта - вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) - не прокомментировали инцидент. Также неясно, нанес ли удар самолет или БПЛА: так, военные активно используют самолеты против отрядов СБР, а те в свою очередь применяют беспилотники.
За последние недели боевые действия в Хартуме сместились в южные районы столицы, где армия продолжает удерживать позиции.
Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР ранее проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Очередной режим прекращения огня завершился 11 июня и длился 24 часа.
Боевые действия привели к гибели сотен гражданских лиц. Более 2,2 млн жителей Судана либо стали внутренне перемещенными лицами, либо покинули страну.
Тем временем, боевые действия идут в регионе Дарфур на западе Судана. Одни из наиболее ожесточенных боев пришлись на административный центр провинции Западный Дарфур город Эль-Генейна, причем, по некоторым данным, местное арабское ополчение присоединилось к СБР в сражении за город. Десятки тысяч жителей Эль-Генейны бежали в соседний Чад.
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