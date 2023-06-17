ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.

"17 июня около 16:00 подразделения ВС Армении со своих позиций в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Базырхана Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ)", - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве сообщили, что в указанном направлении подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

В.Алиев