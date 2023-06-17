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Дальнее зарубежье 17.06.2023 21:00

Байден высказался против облегчения пути вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов, собирается ли он облегчить для Украины путь вступления в НАТО.

"Нет. Потому что она должна соответствовать тем же стандартам для этого. Так что у нас не получится сделать это просто", - разъяснил Байден, которого цитирует в субботу пресс-пул Белого дома.

Байден также раскритиковал переброску РФ тактического ядерного оружия в Беларусь. "Я комментировал это уже много раз. Это абсолютно безответственно", - сказал президент США.

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Тэги: США, БАЙДЕН, УКРАИНА, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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