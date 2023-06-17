Байден высказался против облегчения пути вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов, собирается ли он облегчить для Украины путь вступления в НАТО.

"Нет. Потому что она должна соответствовать тем же стандартам для этого. Так что у нас не получится сделать это просто", - разъяснил Байден, которого цитирует в субботу пресс-пул Белого дома.

Байден также раскритиковал переброску РФ тактического ядерного оружия в Беларусь. "Я комментировал это уже много раз. Это абсолютно безответственно", - сказал президент США.