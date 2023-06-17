В Баку назвали ложью заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе

Официальный Баку назвал очередной дезинформацией заявление Еревана о якобы обстреле армянских позиций на границе из разнокалиберного оружия в субботу.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 17 июня около 18:40 обстреле частями Азербайджанской Армии из разнокалиберного стрелкового оружия подразделений ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района, является ложью и не соответствует действительности", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

"Мы категорически отрицаем эту информацию, распространяемую другой стороной", - добавили в министерстве.

В.Алиев