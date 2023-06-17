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Регион 17.06.2023 20:15

Путин заявил на встрече с делегацией глав стран Африки о готовности к конструктивному диалогу по украинской проблематике

Президент РФ Владимир Путин заявил в субботу на встрече с лидерами ряда африканских государств, что знает об их предложениях по урегулированию ситуации на Украине, отметив, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто выступает за мир.

"Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта, сразу же положительно откликнулись на ваши предложения провести переговоры по украинской проблематике", - сказал Путин.

Он добавил, что знает о конкретных идеях и предложениях в данном контексте. "Мы с господином президентом Южно-Африканской республики не раз говорили на эту тему, я ему благодарен за то, что он поднимает этот вопрос. Хочу еще раз подчеркнуть: мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон", - сказал президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, АФРИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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