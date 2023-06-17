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Дальнее зарубежье 17.06.2023 21:59

Иран и Саудовская Аравия сформируют комитеты для сотрудничества в различных сферах

Иран и Саудовская Аравия приняли решение создать политические и экономические комитеты для сотрудничества в разных областях, заявил в субботу глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан после переговоров с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль-Саудом.

"На пресс-конференции в Тегеране (...) Амир Абдоллахиан сказал, что Тегеран и Эр-Рияд решили сформировать комитеты по сотрудничеству в различных областях. Он сообщил, что обсуждал с принцем устойчивое экономическое развитие, инвестиции и ряд других вопросов", - передает "Мехр".

На совместной с главой МИД Саудовской Аравии пресс-конференции Амир Абдоллахиан также заявил, что региональную безопасность могут обеспечить лишь страны региона, и что она, кроме военного измерения, требует уделить внимание и экономике.

В свою очередь принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что Эр-Рияд рассчитывает нарастить дипломатические контакты с Тегераном и в ближайшем будущем открыть посольство в Иране.

Он напомнил, что по плану он должен встретиться с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Глава саудовского МИД также сказал, что на встрече передаст президенту приглашение от короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда посетить Эр-Рияд и пожелание монарха встретиться с Раиси.

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Тэги: ИРАН, САУДАРАВИЯ, МИД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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