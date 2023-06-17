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СНГ 17.06.2023 22:15

Россия не видит оснований для продления «зерновой сделки»

Шансов у "зерновой сделки" де-факто нет, Москва не видит оснований для ее продления, поскольку обещанное так и не было сделано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, можно только констатировать, что если судить де-факто по тому, что мы имеем, то шансов у этой сделки нет", - сказал Песков в интервью "Известиям".

Он отметил, что сделка подразумевает дело, "дело со стороны договаривающихся государств или объединений". "И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась Российской Федерации, сделана так и не была", - сказал он.

Это, заметил он, несмотря на то, что несколько раз Россия проявляла добрую волю, шла на уступки и продлевала действие сделки. "Поэтому если констатировать то, что мы сейчас имеем, то, конечно, перспектив нет, нет оснований для ее продления. Потому что до сих пор то, что нам было обещано, не сделано", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, СДЕЛКА, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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