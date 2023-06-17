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Дальнее зарубежье 17.06.2023 22:03

Президент ЮАР заявил, что настало время прекратить войну в Украине

Наступило время прекратить войну в Украине, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоза.

"Мы убеждены, что настало время обеим сторонам начать переговоры и завершить эту войну", - сказал Рамафоза в субботу на встрече членов африканской делегации по украинскому урегулированию с президентом России Владимиром Путиным.

"Эта война влечет за собой нестабильность и вред самым разным странам по всему миру", - добавил президент ЮАР.

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Тэги: ЮАР, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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