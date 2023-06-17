Грузоперевозки по транспортному коридору Север-Юг в I кв. выросли на 72%

Объем грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" в I квартале 2023 г. вырос на 72% в годовом выражении, сообщила заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Елена Шерышева.

"Мы видим стабильный рост грузооборота по коридору "Север-Юг". В прошлом году он достиг 3 млн т, а в первом квартале 2023 года - 800 тыс. т, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года больше на 72%", - сообщила Шерышева изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Она также сказала, что в текущем году в рамках развития этого коридора Иран начнет строительство участка железной дороги Решт-Астара. "В ближайшей перспективе российская сторона предусматривает завершить подготовку и подписание соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту "Север-Юг" в трехстороннем формате с участием Азербайджана и Ирана", - добавила Шерышева.

"Развитие этого коридора подкреплено усилиями Казахстана по строительству и увеличению портовых терминальных мощностей на Каспии. Руководство страны видит необходимость развития транспортного коридора "Север-Юг" в сопряжении с Транскаспийским транспортным маршрутом", - отметила она.