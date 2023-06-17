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Дальнее зарубежье 17.06.2023 22:10

Ситуация в области стратегической безопасности плохая, нуждается в срочных переговорах - Песков

Ситуация в области контроля над вооружениями требует срочных переговоров между Россией и США, но они в настоящее время не ведутся из-за плохих отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом сейчас ситуация в области контроля над вооружениями и стратбезопасности, скорее, плохая, чем хорошая, она нуждается в срочных переговорах: и двусторонних российско-американских, и в более расширенном формате", - сказал Песков в интервью "Известиям".

При этом представитель Кремля заметил, что для того, чтобы вести такие переговоры, нужен потенциал.

"Пока отношения с Вашингтоном настолько плохи и находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге пока не приходится", - продолжил Песков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "Россия готова к такому диалогу, считает, что он жизненно необходим".

Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли хоть какие-то контакты между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу.

Он также заявил, что переговоры о стратегической безопасности невозможно вести без участия Великобритании и Франции, так как они тоже обладают ядерным оружием.

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Тэги: РОССИЯ, СТРАТБЕЗОПАСНОСТЬ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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