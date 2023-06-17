Азербайджан заинтересован в газификации Болгарии – посол в Софии

Азербайджан заинтересован в скорейшей и более полной газификации Болгарии.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» об этом заявил посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов на встрече с руководством Минэнерго Болгарии.
Посол также подчеркнул необходимость скорейшего возобновления работы болгаро-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В сообщении Минэнерго отмечается, что болгарская сторона на встрече заявила, что «Азербайджан является стратегическим и надежным партнером Софии в энергетической сфере».
«Стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере поставок газа на болгарский и региональный рынки, а также в развитии технологий возобновляемой энергетики. Кроме того, обсуждались возможности использования водорода», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
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