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ТЭК 17.06.2023 22:34

Азербайджан заинтересован в газификации Болгарии – посол в Софии

Азербайджан заинтересован в скорейшей и более полной газификации Болгарии.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» об этом заявил посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов на встрече с руководством Минэнерго Болгарии.

Посол также подчеркнул необходимость скорейшего возобновления работы болгаро-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В сообщении Минэнерго отмечается, что болгарская сторона на встрече заявила, что «Азербайджан является стратегическим и надежным партнером Софии в энергетической сфере».

«Стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере поставок газа на болгарский и региональный рынки, а также в развитии технологий возобновляемой энергетики. Кроме того, обсуждались возможности использования водорода», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БОЛГАРИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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