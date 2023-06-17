Африканская делегация не передавала Путину посланий от Зеленского - Песков

Делегация лидеров африканских государств не передавала президенту РФ никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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