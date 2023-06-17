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Дальнее зарубежье 17.06.2023 22:45

Африканская делегация не передавала Путину посланий от Зеленского - Песков

Делегация лидеров африканских государств не передавала президенту РФ никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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