Великобритания, Нидерланды, Дания, Португалия в июле начнут поставлять беспилотники в Украину

Беспилотники ряда европейских компаний, приобретаемые через возглавляемый Великобританией международной фонд военной помощи Киеву, начнут поступать в Украину в июле, сообщило в субботу издание Defense news.
"Финансируемые Данией, Исландией, Литвой, Норвегией, Швецией, Нидерландами и Великобританией поставки от этого фонда, созданного прошлым летом, станут поступать первыми партиями в июле", - говорится в публикации.
БПЛА передадут в рамках первого транша помощи в $212 млн, о выделении которого сообщили в феврале. Ранее фонд презентовал видеоролик с готовящейся к отправке техникой, на котором аналитики смогли узнать квадрокоптеры T150 от британской компании Malloy Aeronautics, нидерландские беспилотники DeltaQuad Pro VTOL и Astero ISR от датской фирмы Nordic Wing.
В компании Tekever, базирующейся в Лиссабоне, подтвердили, что в партию БПЛА войдут ее аппараты Tekever AR3. Это разведывательный беспилотник большой дальности, который можно использовать в сухопутных и морских операциях. Он способен нести до 4 кг груза, летать со скоростью 75-90 км/ч. Он обладает системой вертикального взлета, его также можно запускать с катапульты. В воздухе Tekever AR3 может держаться до 16 часов.
Фонд получает финансовые средства от оборонных ведомств стран-участниц, а фонд в свою очередь проводит международный тендер для получения определенного военного оборудования.
Defense news напоминает, что ранее на этой неделе в фонде объявили о выделении $188 млн на средства ПВО для Украины. На эти деньги должны закупить средства обнаружения и слежения за крылатыми, баллистическими ракетами и низколетящими беспилотниками; снаряды для зенитных орудий и оснащенные цифровой системой наведения зенитные орудия для поражения крылатых ракет и низколетящих БПЛА.
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