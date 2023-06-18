Huawei считает дискриминационным решение ЕК отказаться от оборудования компании для 5G

В китайской Huawei полагают, что решение Европейской комиссии (ЕК) отказаться от услуг связи 5G, предоставляемых с использованием оборудования этой компании, не является беспристрастным и несет опасность.
"Очевидно, что решение не основано на достоверной транспарентной и объективной технической оценке сетей 5G. Ограничения основаны на пристрастных суждениях, которые несут серьезные экономические и социальные риски", - цитирует Bloomberg заявление Huawei.
Ранее МИД КНР тоже подверг критике эти меры ЕК.
В четверг стало известно, что ЕК объявила об отказе от аппаратуры китайских поставщиков Huawei и ZTE в сфере 5G ради безопасности своих внутренних телекоммуникационных систем.
Ранее США лишили Huawei доступа к широкому спектру американских товаров - от оборудования для производства микросхем до программного обеспечения смартфонов. Вместе с тем США оказывают давление на ЕС, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении Китая, в том числе в конкуренции за такие передовые технологии как микросхемы, средства искусственного интеллекта, квантовые вычисления.
Тем не менее, ряд стран ЕС, включая ФРГ, до сих пор используют продукты Huawei в своих информационных сетях.
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