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Дальнее зарубежье 18.06.2023 00:25

Huawei считает дискриминационным решение ЕК отказаться от оборудования компании для 5G

В китайской Huawei полагают, что решение Европейской комиссии (ЕК) отказаться от услуг связи 5G, предоставляемых с использованием оборудования этой компании, не является беспристрастным и несет опасность.

"Очевидно, что решение не основано на достоверной транспарентной и объективной технической оценке сетей 5G. Ограничения основаны на пристрастных суждениях, которые несут серьезные экономические и социальные риски", - цитирует Bloomberg заявление Huawei.

Ранее МИД КНР тоже подверг критике эти меры ЕК.

В четверг стало известно, что ЕК объявила об отказе от аппаратуры китайских поставщиков Huawei и ZTE в сфере 5G ради безопасности своих внутренних телекоммуникационных систем.

Ранее США лишили Huawei доступа к широкому спектру американских товаров - от оборудования для производства микросхем до программного обеспечения смартфонов. Вместе с тем США оказывают давление на ЕС, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении Китая, в том числе в конкуренции за такие передовые технологии как микросхемы, средства искусственного интеллекта, квантовые вычисления.

Тем не менее, ряд стран ЕС, включая ФРГ, до сих пор используют продукты Huawei в своих информационных сетях.

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Тэги: КИТАЙ, HUAWEI, ЕС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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