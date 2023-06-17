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Дальнее зарубежье 17.06.2023 23:44

12 жандармов ранены в ходе протеста против строительства железнодорожной линии Лион-Турин

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в твиттере, что во время протестной акции в субботу против проекта скоростной железнодорожной линии между французским Лионом и итальянским Турином 12 жандармов получили ранения.

В свою очередь префект департамента Савойя Франсуа Равье объявил на пресс-конференции, что во время стычек с силами порядка также ранен один протестовавший, передает телеканал BFMTV.

Инициированная защитниками окружающей среды акция проходила в обстановке напряженности, переросшей в столкновения с жандармами, которые применили слезоточивый газ.

"Был сформирован "черный блок" из примерно 300 человек, которые бросали предметы в подразделения мобильных сил", - рассказал префект.

По его словам, контроль, осуществленный сотрудниками правоохранительных органов перед манифестацией, позволил изъять "сотни единиц такого оружия, как ножи, молотки, газовые баллончики". Кроме того, отметил Равье, удалось удалить около полусотни итальянцев, в отношении которых действует административный запрет на посещение этой территории.

"На границе пять автобусов были проверены и вернулись в Италию", - сказал префект.

По данным властей, в манифестации принимали участие около 3 тыс. человек. Они предприняли попытку блокировать движение на автомагистрали A43. Протестующие также двигались по близлежащим железнодорожным путям, нарушив график движения поездов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЖАНДАРМЫ, РАНЕНИЯ


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