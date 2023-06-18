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Дальнее зарубежье 18.06.2023 10:07

Песков: тема расширения БРИКС будет в повестке дня августовского саммита объединения

Тема расширения БРИКС будет в повестке дня саммита этого объединения, который состоится в конце августа, сейчас сохраняются нюансы в подходах к этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Алжира, сказавшего накануне о том, что его страна желает как можно скорее присоединиться к БРИКС.

"Целый ряд стран заявили о своем намерении так или иначе присоединиться к БРИКС. И это, безусловно, такое интересное событие. Потому что это говорит о международном авторитете этого интеграционного объединения. Мы ждем, в конце августа состоится саммит БРИКС. И тема расширения как раз будет на повестке дня. Участники БРИКС будут это обсуждать. Сейчас там есть определённые нюансы в подходах, какой лучше формат для расширения принять, стоит ли его принимать. Но эта тема будет обсуждаться", - сказал Песков в интервью RT.

Он подчеркнул: "Российская Федерация удовлетворена тем, что больше и больше стран проявляют живой интерес к этому объединению".

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, БРИКС, РАСШИРЕНИЕ


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